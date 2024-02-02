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Тренер «Миннесоты»: Капризов — искра для команды и генератор атакующих моментов

Тренер «Миннесоты»: Капризов — искра для команды и генератор атакующих моментов
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс рассказал о влиянии на игру команды со стороны российского нападающего Кирилла Капрзиова.

«Конечно, потеря Капризова из-за травмы была тяжёлым ударом для нас по целому ряду причин. Он — искра для команды и генератор атакующих моментов. Он из тех парней, которые укрепляют веру в команду и тому подобное. Этот отрезок был тяжёлым, потому что мы провели несколько важных матчей против действительно хороших команд. Но теперь он вернулся и, надеюсь, сможет избежать травм. Немного отдохнём сейчас, а потом мы должны хорошенько поднажать», — приводит слова Хайнса The Athletic.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Капризова 45 (19+26) очков в 42 матчах.

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