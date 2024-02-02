«Клубы далеко не миллиардеры». Плющев оценил продления Тамбиева и Мартемьянова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление контрактов с главными тренерами «Адмирала» и «Амура» Леонида Тамбиева и Андрея Мартемьянова соответственно.

«Видимо, проанализировав ситуацию, руководители посчитали, что на сегодняшний день тренеры сделали всё возможное. Может быть, есть какие-то проблемы, связанные с финансированием. Поэтому то, что тренеры выжали из своих команд, устроило руководителей. Вот их и продлили. Значит, команды находятся в состоянии, когда достаточно хорошо понимают своих наставников, хорошо понимают те задачи, которые перед ними стоят. Потому что нельзя просто так щелчком двух пальцев сказать, что мы будем в плей-офф. Для этого нужно очень многое сделать, подготовить, создать. И не всегда это всё зависит от тренеров. Поэтому, по всей видимости, с той работой, которую провели эти тренеры, руководство согласно – вот и продлило контракты.

Раз руководители приняли решение и их устраивает вся эта ситуация, значит, их всё устраивает. Многих руководителей устраивает иногда – я не имею в виду «Амур» или «Адмирал», — в серединке пристроились – и ради бога! Всю жизнь так можно просидеть на восьмом-девятом месте. Вроде рядом с плей-офф, а из года в год ничего не решается.

Так что здесь ситуация ясная: клубы далеко не миллиардеры. Та работа, которая велась, устроит их руководителей, которые, наверное, анализировали, разговаривали, слушали. И услышали, что хотят тренеры на следующий сезон. А вот смогут или не смогут, я сказать не могу ничего, потому что это от многих факторов зависеть будет», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.