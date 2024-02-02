Кривокрасов — о травме Завьялова: придётся сейчас со сломанным носом тренировать

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после победного матча с «Амуром» (4:3 Б) рассказал о состоянии тренера новосибирского клуба Александра Завьялова, которому шайба попала в лицо.

«Травма Завьялова? Даже тренер кровь пустил. Отдал все силы. Придётся сейчас, возможно, со сломанным носом тренировать. Даже он пострадал сегодня. Немалой кровью нам досталась эта победа.

Отдали одно очко конкуренту? Во-первых, ещё играть много. Во-вторых, это эмоциональный подъём для нас, в целом для команды. И Красоткин вернулся, сейчас мы в полном составе. Ещё играть много. Если мы будем играть так, как мы играли сегодня, вопросов не будет. Но это нужно делать из игры в игру. Чтобы не было таких падений, как последние 10 дней. Нужно за такую игру держаться. Мы её поймали, мы можем и нужно напрягаться каждую игру, а не когда всё может закончиться одной игрой. Поэтому мы не имеем права на ошибку сейчас. Нужно играть так, как играли сегодня. Эта победа принесла парням уверенность.

«Сибирь» прибавила в нацеленности? У нас, когда был выезд, было две игры, когда мы за четыре периода сделали 20 бросков. Это очень мало. Мы на это обращаем внимание на тренировках, на собраниях мы говорим, чтобы у нас были броски. Не знаешь, какая залетит. Нет бросков – нет голов. Нацеленность на броски должна быть, меньше тратить сил: держать шайбу и создавать красивые моменты без бросков.

Бек провёл один из лучших матчей в этом году? 100%. Он сегодня провёл колоссальный матч. Была видна заряженность его, концентрация все 60 минут. Молодец, значит, есть силы, нужно доставать из себя каждый день, каждую игру. Когда лидеры показывают свою игру, все остальные парни это видят, они стараются держать свой уровень тоже. Важно, когда лидеры играют на 100%. Не всегда всё получается, бывает такое. Но когда человек отдаётся каждую игру, результат будет хороший и в целом команда будет расти», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.