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«Авангард» в овертайме снял вратаря и уступил «Металлургу» в матче лидеров Востока

В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 11-й минуте первого периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова открыл счёт в игре. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Даниила Вовченко и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Даниил Вовченко с передач Никиты Гребёнкина и Игоря Гераськина вывел хозяев вперёд, оформив дубль. Спустя 34 секунды Иван Игумнов с передач Ивана Николишина и Ивана Телегина сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова вновь вывел омский клуб вперёд.

За 0,1 секунды до конца третьего периода Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время омичи сняли вратаря, и форвард «Магнитки» Данила Юров принёс хозяевам победу.