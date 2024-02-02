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«Авангард» в овертайме снял вратаря и уступил «Металлургу» в матче лидеров Востока

«Авангард» в овертайме снял вратаря и уступил «Металлургу» в матче лидеров Востока
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В Магнитогорске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

На 11-й минуте первого периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова открыл счёт в игре. Менее чем через минуту Игорь Гераськин с передач Даниила Вовченко и Никиты Гребёнкина восстановил равенство в счёте.

В начале второго периода Даниил Вовченко с передач Никиты Гребёнкина и Игоря Гераськина вывел хозяев вперёд, оформив дубль. Спустя 34 секунды Иван Игумнов с передач Ивана Николишина и Ивана Телегина сделал счёт 2:2. На 19-й минуте периода Семён Чистяков с передачи Дамира Шарипзянова вновь вывел омский клуб вперёд.

За 0,1 секунды до конца третьего периода Данила Юров с передач Игоря Гераськина и Робина Пресса перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время омичи сняли вратаря, и форвард «Магнитки» Данила Юров принёс хозяевам победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 10:42 (5x5)     1:1 Гераськин (Вовченко, Гребёнкин) – 11:27 (5x5)     2:1 Вовченко (Гребёнкин, Гераськин) – 21:26 (5x5)     2:2 Игумнов (Николишин, Телегин) – 22:00 (5x5)     2:3 Чистяков (Шарипзянов) – 38:57 (5x5)     3:3 Юров (Гераськин, Пресс) – 59:59 (6x5)     4:3 Юров (Орехов, Гераськин) – 61:54 (en)    
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