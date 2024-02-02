Аланов: в «Сибири» много говорили, что не можем так безалаберно играть концовку

Защитник «Сибири» Егор Аланов высказался о домашней победе над хабаровским «Амуром» (4:3 Б) в упорном матче.

«Сегодня «Сибирь» выглядела другой командой? Желание в первую очередь. Много командой говорили между собой, что мы не можем так безалаберно играть концовку. У нас ещё хорошие шансы, две личные встречи с Нижнекамском. Сейчас почувствовали игру, наконец-то выиграли. Сделали камбэк какой-никакой. Это нам придаст уверенности. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе. Мы сделаем для этого всё.

Возвращение Красоткина добавило уверенности? Мы всем вратарям доверяем. Думаю, Антону было трудно в начале войти всё равно. Он долгое время не играл. Мы старались помочь. Конечно, 3:1 начали проигрывать. Но он вытащил в нужный момент нас.

Лучше, что два очка заработали или отдали одно принципиальному сопернику? Лучше, что два очка заработали. Самое главное было заработать два очка. Без разницы, как мы их заработали. Главное – два очка. У нас своя таблица: нам надо просто два очка брать во всех матчах, в которых мы это можем, во всех оставшихся.

Было особое желание победить бывшего тренера? Ничего плохого к Андрею Алексеевичу не имею. Конечно, может чуть-чуть больше мотивация. Но у нас мотивация совершенно в другом заключалась. Просто выиграть игру, как бы она нам того не стоила. И мы в принципе это сделали.

Мой гол? В ворота просто бросал. Так получилось, везение очень сильное. Слава богу, что так везёт и, надеюсь, так же и продолжится», — сказал Аланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.