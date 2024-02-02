«Всё, что было в раздевалке, остаётся там». Красоткин о собрании «Сибири» после «Ак Барса»

Вратарь «Сибири» Антон Красоткин после победного матча с хабаровским «Амуром» (4:3 Б) в Новосибирске рассказал о собрании после поражения от «Ак Барса» (0:4).

«Сибирь» сегодня была лучше? Согласен, мы сегодня очень хорошо начали. Во втором периоде мы уступали 1:3, но не выключились, потому что игра идёт все 60 минут. Парни — красавцы, много на себя шайб поймали. Огромная им благодарность. Хотелось бы взять два очка, а конкурентам не дать ни одного, но как есть, так есть. Мы исходим из того, что у нас получилось.

Шайба Климовича стала переломной? Тут решает любая шайба, любой нюанс, где-то можно шайбу не вывести — зажали в зоне, силы кончились. Поэтому, раз мы выиграли, сделали всё правильно.

Собрание после матча с «Ак Барсом»? Всё, что было в раздевалке, остаётся там же. Больше я сказать ничего не могу», — передает слова Красоткина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.