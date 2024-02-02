Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бреннан Менелл побил рекорд Мэта Робинсона в московском «Динамо»

Бреннан Менелл побил рекорд Мэта Робинсона в московском «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимает московское «Динамо». В ходе первого периода гости впереди – 1:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Прибыльский (Менелл, Уил) – 08:01 (5x5)    

В составе гостей результативной передачей отметился российский защитник американского происхождения Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста набранное очко стало 39-м в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, благодаря чему он установил рекорд в истории московского «Динамо». Менелл превзошёл достижение Мэта Робинсона (38 очков в сезоне-2015/2016) по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ среди защитников бело-голубых.

В нынешнем сезоне Бреннан принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 39 (7+32) очков. Менелл проводит второй сезон в московском клубе. Летом 2023 года игрок получил гражданство России.

Материалы по теме
Бреннан Менелл установил новый рекорд в истории московского «Динамо» в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android