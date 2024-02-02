Бреннан Менелл побил рекорд Мэта Робинсона в московском «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимает московское «Динамо». В ходе первого периода гости впереди – 1:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В составе гостей результативной передачей отметился российский защитник американского происхождения Бреннан Менелл. Для 26-летнего хоккеиста набранное очко стало 39-м в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ, благодаря чему он установил рекорд в истории московского «Динамо». Менелл превзошёл достижение Мэта Робинсона (38 очков в сезоне-2015/2016) по очкам в одном регулярном чемпионате КХЛ среди защитников бело-голубых.

В нынешнем сезоне Бреннан принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 39 (7+32) очков. Менелл проводит второй сезон в московском клубе. Летом 2023 года игрок получил гражданство России.