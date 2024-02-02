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Андрей Мартемьянов прокомментировал подписание нового контракта с «Амуром»

Андрей Мартемьянов прокомментировал подписание нового контракта с «Амуром»
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения от «Сибири» (3:4 Б) высказался о новом контракте с хабаровским клубом.

«Это решение руководства, переговоры длились буквально три-четыре дня. Вызвали, спросили моё пожелание. Я сказал, что с удовольствием останусь. Всё решилось моментально.

Успокоительный эффект после подписания контракта? Я не нервничал. Я человек опытный, не первый год работаю. Будет работа — будем работать. Не будет — подождём, встанем в очередь. Предложение поступило — с удовольствием принял. Не хотелось останавливаться на полпути, всё-таки этот сезон вкатывающийся, собирали команду из разных коллективов, и, пока парни притирались, очень много времени прошло. Тем более с нашим географическим положением, тоже не всё так просто. Кому-то вообще пришлось первый раз в жизни переезжать. Адаптированные ребята восстанавливаются быстрее, то есть надо там жить, там работать, и тогда что-нибудь у тебя будет», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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