Кравец: третий гол «Металлурга» был совсем не обязательным. А так — всё достойно

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении от «Металлурга» (3:4 ОТ). Напомним, «Магнитка сравняла счёт за 0,1 секунды до конца третьего периода.

«Игра длится 60 минут, а не 59:59, конечно, нужно терпеть до конца, особенно когда тратится столько сил. Обидно, что упустили победу, третий гол был совсем не обязательным. Ну а в овертайме уже рисковали, как всегда. Мы используем этот риск со снятием вратаря постоянно, у нас достаточно игроков, которые могут решить эту ситуацию в нашу пользу. А так – всё достойно, впереди ещё много игр.

После хорошего матча с «Барысом» в воротах играл Андрей Мишуров, это было естественно. У Хомченко травма, Проскуряков пока только набирает кондиции. Гуляев – молодой игрок, который первый полноценный сезон проводит. Конечно, у него есть ошибки, но больше достойных действий, и Гуляв по праву входит в шестёрку основных защитников «Авангарда», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.