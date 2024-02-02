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Разин — о волевой победе «Металлурга»: дорогого стоит. Хорошо, что отскочили

Разин — о волевой победе «Металлурга»: дорогого стоит. Хорошо, что отскочили
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Авангардом» (4:3 ОТ) в матче, где магнитогорский клуб сравнял счёт за 0,1 секунды до конца третьего периода.

«Тяжёлая игра после тяжёлого выезда. Были сомнения, что команда отойдёт от этого перелёта, но игра показала, что мы в хорошем состоянии. По всем компонентам были лучше соперника. К сожалению, опять наши болезни – пропущенные голы сразу после забитых, потеря концентрации. Могли и пораньше решить исход матча. Но такие победы – ещё зрелищнее и класснее, такая победа дорогого стоит.

Проблемы с реализаций? У каждого хоккеиста по-разному. У Маклюкова много желания, но забить никак не может. Зернов – опытный хоккеист, где-то самоуверенность подвела. Хорошо, что отскочили, можно так сказать, когда забили на последней секунде», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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