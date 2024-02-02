«Тренерская работа. У меня не корона на голове?» Разин о результативности 20-летнего Юрова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) высказался о результативности 20-летнего нападающего магнитогорского клуба Данилы Юрова.

«Юров в 20 лет себя проявляет как взрослый лидер? Тренерская работа. У меня каска на голове, не корона? (смеётся). Конечно, нам хочется занять первое место на Востоке. Но прям всё ставить на это и не готовиться функционально к плей-офф мы не будем. Жаль, что потеряли очки на Дальнем Востоке, но была задача сохранить ребят целыми, избежать травм», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сегодня Юров за 0,1 секунды до конца третьего периода перевёл игру в овертайм, где он же принёс победу магнитогорскому клубу, оформив дубль.