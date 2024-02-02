«Да работал я в офисе!» Разин ярко высказался о критике за слова в адрес телеоператора

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Авангардом» (4:3 ОТ) вновь высказался об истории с оператором игры в Хабаровске с «Амуром».

«Хотелось бы ещё раз сказать по поводу истории с хабаровским оператором. Я не против оператора, который ездит по льду. Более того, я, можно сказать, у истоков стоял этого. Когда комментировал матч Кубка Шпенглера, то сказал Роману Скворцову, что было бы неплохо и в России выпускать человека, который бы по льду катался и снимал интересные планы. У меня вообще нет претензий к этому человеку, он меня никак не касался. Но я знаю Самонова, который тише воды, ниже травы. Человек довёл его своим поведением, и это уже происходит не в первый раз. Я понимаю, что зрителям интересно смотреть такие кадры, но есть определённая этика. Есть рабочие моменты, мы выплёскиваем свои эмоции, но, когда это вылетает в прямой эфир, этого просто не должно быть. Мне сейчас говорят, поработайте в офисе. Да работал я в офисе! И детским тренером за 40 тысяч рублей в месяц. Где я только не работал, но я сам шёл наверх и сам добился того, что нахожусь здесь и получаю хорошие деньги», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.