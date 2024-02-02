Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Подавляющее большинство игроков НХЛ высказались против обязательной защиты шеи

Подавляющее большинство игроков НХЛ высказались против обязательной защиты шеи
Комментарии

Североамериканский сайт The Athletic провёл анонимный опрос среди 181 игрока Национальной хоккейной лиги на тему: «Должны ли игроки обязательно носить защиту шеи?». Подавляющее большинство (78,45%) игроков высказались против этой идеи. Согласились всего 21,55%.

«Ребятам было бы разумно их использовать, но я не думаю, что это должно быть обязательным», — заявил один из игроков.

«Мне не нравится ощущение, когда у меня какие-то лишние вещи. Я попробовал использовать защиту шеи. Мне казалось, что оно было слишком высоким и тесным. Потребуется время, чтобы привыкнуть», — завил другой хоккеист.

Напомним, бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон в чемпионате Англии получил удар коньком в шею, после которого скончался в больнице.

Материалы по теме
Ужасная трагедия в Англии. Экс-игрок НХЛ умер из-за страшного пореза во время матча
Видео
Ужасная трагедия в Англии. Экс-игрок НХЛ умер из-за страшного пореза во время матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android