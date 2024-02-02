Подавляющее большинство игроков НХЛ высказались против обязательной защиты шеи

Североамериканский сайт The Athletic провёл анонимный опрос среди 181 игрока Национальной хоккейной лиги на тему: «Должны ли игроки обязательно носить защиту шеи?». Подавляющее большинство (78,45%) игроков высказались против этой идеи. Согласились всего 21,55%.

«Ребятам было бы разумно их использовать, но я не думаю, что это должно быть обязательным», — заявил один из игроков.

«Мне не нравится ощущение, когда у меня какие-то лишние вещи. Я попробовал использовать защиту шеи. Мне казалось, что оно было слишком высоким и тесным. Потребуется время, чтобы привыкнуть», — завил другой хоккеист.

Напомним, бывший нападающий НХЛ Адам Джонсон в чемпионате Англии получил удар коньком в шею, после которого скончался в больнице.