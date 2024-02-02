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«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила минское «Динамо» в Череповце

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила минское «Динамо» в Череповце
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На четвёртой минуте первого периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Таннера Фрица открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Ник Меркли с передачи Владислава Кодолы удвоил преимущество белорусского клуба. Спустя минуту Никита Рожков с передачи Дмитрия Моисеева сократил отставание хозяев. На 19-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передачи Марка Барберио сделал счёт 2:2.

На шестой минуте третьего периода Никита Седов с передач Никиты Рожкова и Ивана Подшивалова впервые во встрече вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Энас (Меркли, Фриц) – 03:58 (5x5)     0:2 Меркли (Кодола) – 21:16 (5x5)     1:2 Рожков (Моисеев) – 22:25 (5x5)     2:2 Пилипенко (Барберио) – 38:22 (5x4)     3:2 Седов (Рожков, Подшивалов) – 45:20 (5x5)     4:2 Аймурзин (Пилипенко) – 52:22 (5x5)    
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