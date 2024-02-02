«Северсталь» отыгралась с 0:2 и победила минское «Динамо» в Череповце

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На четвёртой минуте первого периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Таннера Фрица открыл счёт во встрече.
В начале второго периода Ник Меркли с передачи Владислава Кодолы удвоил преимущество белорусского клуба. Спустя минуту Никита Рожков с передачи Дмитрия Моисеева сократил отставание хозяев. На 19-й минуте периода Кирилл Пилипенко с передачи Марка Барберио сделал счёт 2:2.
На шестой минуте третьего периода Никита Седов с передач Никиты Рожкова и Ивана Подшивалова впервые во встрече вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Данил Аймурзин с передачи Кирилла Пилипенко установил окончательный счёт в матче.
- 2 февраля 2024
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