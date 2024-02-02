Ротенберг: ЦСКА играл матч жизни. Хоккей высочайшего уровня

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог победного матча с ЦСКА (2:1) в Москве.

«Тяжёлая игра, очень сильный соперник, играл матч жизни. Хоккей высочайшего уровня, полные трибуны, хоккейный праздник. Наши ребята молодцы, держали удар, играли самоотверженно, проявили характер, забили хорошие голы. Тем важнее победа. В этом и есть развитие игрока — выиграть в такой игре. Они получают уверенность. Это всего лишь одна игра, это уже история», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.