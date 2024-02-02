Якубов: хочу ли стать главным тренером? Если вы делаете предложение, я не против

Старший тренер ЦСКА Равиль Якубов после домашнего поражения от СКА (1:2) ответил на вопрос, хочет ли он стать главным тренером.

«Не хотелось бы стать главным где-нибудь? Если вы делаете мне предложение, то я не против (смеётся). Поживём — увидим. Светлаков играл несколько смен? Во втором периоде нас зажали в зоне, сделали грамотную пересменку, поэтому Светлакову не удавалось смениться», — передаёт слова Якубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Равиль Якубов замещает пост главного тренера ЦСКА в отсутствие Сергея Фёдорова.

СКА победил ЦСКА в шестой раз в этом сезоне, не позволив московским армейцам победить ни разу. В пяти прошлых матчах сильнее оказались подопечные Романа Ротенберга – 3:2, 2:1, 6:2, 2:0 и 5:1.