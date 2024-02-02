Серебряков гипнотизировал шайбу, арбитр прыгал на ворота ЦСКА. Лучшие фото победы СКА

2 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Романа Ротенберга.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог победного матча с ЦСКА (2:1) в Москве.

«Тяжёлая игра, очень сильный соперник, играл матч жизни. Хоккей высочайшего уровня, полные трибуны, хоккейный праздник. Наши ребята молодцы, держали удар, играли самоотверженно, проявили характер, забили хорошие голы. Тем важнее победа. В этом и есть развитие игрока — выиграть в такой игре. Они получают уверенность. Это всего лишь одна игра, это уже история», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.