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Кудашов подробно рассказал, хочет ли московское «Динамо» выиграть Западную конференцию

Кудашов подробно рассказал, хочет ли московское «Динамо» выиграть Западную конференцию
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Торпедо» (2:1 ОТ) ответил на вопрос, хотят ли бело-голубые выиграть Западную конференцию.

«Занять первое место в конференции? Не буду лукавить – это не имеет решающего значения. Наверное, лучше занять первое место и иметь преимущество своего поля на протяжении всего плей-офф, но мы понимаем, что это дело неблагодарное, и нет такой цели – выжать из игроков всё, чтобы занять это место. Мы идём планомерно.

Конечно, мы хотим выиграть каждую игру, и игроки это понимают. Но задача – подготовиться, потому что все команды, с кем придётся играть во всех раундах, очень высокого уровня. В этот год выбирать соперника – точно неблагодарное дело. Одному богу известно, какое место мы займём. Мы будем стараться выиграть каждую игру, а как получится – так получится.

Календарь на конец регулярки? Без разницы, какое место мы займём. У нас всё равно есть переезды, а «самолётные ноги» у нас уже были в этом сезоне. Что есть, то есть. Календарь очень сложный у всех команд, потому что каждый решает свою задачу – кто-то не хочет занять последнее место, кто-то борется за выход в плей-офф. У всех свои задачи», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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