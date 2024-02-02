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Жамнов: Цыплаков делает те вещи, которые не нужно делать, поэтому чуть-чуть пропал

Жамнов: Цыплаков делает те вещи, которые не нужно делать, поэтому чуть-чуть пропал
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил уверенную победу над «Автомобилистом» (3:0) в Москве.

«Тайм-аут перед большинством? Взяли, чтобы чуть объяснить большинство, много вопросов есть по нему, чтобы Алексей Ковалёв объяснил ребятам, но не сработало. Надо в целом нам возвращаться на те рельсы, которые были в начале сезона. Морозов только вернулся на лёд, на нём многое держится в этом большинстве, ребята возвращаются после травм. Последние 10 игр у нас бригады менялись каждую игру из-за травм и болезней. Когда все ребята будут в строю, будет понимание.

«Сухарь» Кареева и наличие трёх вратарей? Андрей молодец, держал нас в игре, были чуть-чуть качели. В целом я так скажу, что не бывает лишних вратарей: травму Патрик получил. Говорил с тренером вратарей, сейчас идёт конкуренция, Николаев выздоровеет, будем возвращать его в игру. Оборона тоже должна помогать вратарю, всё от этого зависит. Уверенная игра вратарей даёт нам больше плюсов.

Травма Рубцова? Он лечится, через неделю будет повторное обследование.

Цыплаков в тени после возвращения Морозова? Он не в тени, а делает те вещи, которые не нужно делать, поэтому чуть-чуть он пропал. Если он вернётся обратно к своей игре в начале сезона, всё будет нормально. Мы беседуем тет-а-тет постоянно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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