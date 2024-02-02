«Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед в регулярках КХЛ

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, победа над «Автомобилистом» стала 35-й для «Спартака» в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, и это новый рекорд клуба в регулярках КХЛ. Предыдущий рекорд (34 победы) был установлен в сезоне-2019/2020.

Подопечные Алексея Жамнова набрали 78 очков после 60 встреч и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Спартак» в Омске сыграет с местным «Авангардом» 8 февраля. «Автомобилист» в Москве встретится с ЦСКА 4 февраля.