Илья Ковальчук высказался о рекордной 35-й победе «Спартака» в регулярках КХЛ

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о победе над «Автомобилистом», которая стала для красно-белых рекордной 35-й в регулярках КХЛ.

«Рекордная победа? Хорошо. У нас сейчас будет небольшой перерыв, можно будет восстановиться. Хорошо, что выиграли, с хорошим настроением уходим на этот перерыв. Забили „5 на 3“, но все видят, что над большинством работы непочатый край», — приводит слова Ковальчука пресс-служба красно-белых.

Напомним, в Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Подопечные Алексея Жамнова набрали 78 очков после 60 встреч и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.