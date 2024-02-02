Глава ассоциации игроков НХЛ обрушился с критикой на «Аризону» из-за ситуации с ареной

Исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш обрушился с критикой на владельцев «Аризоны Койотс» из-за ситуации с ареной.

«Как долго вы будете ждать, чтобы получить свой дом? Они играют на арене колледжа и являются вторыми арендаторами на этой арене. Так бизнес не ведут», — приводит слова Уолша журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Инсайдер НХЛ Грег Вышински оценил данное высказывание: «Только что слышал, как директор НХЛПА Марти Уолш просто убил „койотов“ за пять минут».

Напомним, «Аризона» выступает на пятитысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

Ранее Уолш заявлял, что его организация остаётся в неведении относительно будущего клуба «Койотс» в Аризоне, но настоятельно призывает НХЛ найти решение в ближайшее время.