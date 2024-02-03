Президент IIHF Тардиф прокомментировал участие игроков из НХЛ на Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии игроков НХЛ на Олимпийских играх.

«Это решение представляет собой поворотный момент для хоккея на мировом уровне и знаменует собой великолепное возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры.

IIHF смогла собрать за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы найти долгосрочный и устойчивый консенсус, который является основой того, что мы намерены делать как спортивные организации. Как главные поклонники хоккея, IIHF взволнована и воодушевлена этим беспрецедентным соглашением.

Мы уже с нетерпением ждём возможности стать свидетелями лучшего хоккея на предстоящих Олимпийских играх в Милане и в 2030 году», — приводит слова Тардифа пресс-служба IIHF.

Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде в 2026 и 2030 годах.

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