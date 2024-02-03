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Президент IIHF Тардиф прокомментировал участие игроков из НХЛ на Олимпиаде

Президент IIHF Тардиф прокомментировал участие игроков из НХЛ на Олимпиаде
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии игроков НХЛ на Олимпийских играх.

«Это решение представляет собой поворотный момент для хоккея на мировом уровне и знаменует собой великолепное возвращение игроков НХЛ на Олимпийские игры.

IIHF смогла собрать за одним столом все заинтересованные стороны, чтобы найти долгосрочный и устойчивый консенсус, который является основой того, что мы намерены делать как спортивные организации. Как главные поклонники хоккея, IIHF взволнована и воодушевлена этим беспрецедентным соглашением.

Мы уже с нетерпением ждём возможности стать свидетелями лучшего хоккея на предстоящих Олимпийских играх в Милане и в 2030 году», — приводит слова Тардифа пресс-служба IIHF.

Ранее стало известно, что хоккеисты НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде в 2026 и 2030 годах.

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