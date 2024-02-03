Бучневич одним эмодзи отреагировал на новость об участии игроков НХЛ на зимней Олимпиаде

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич одним эмодзи отреагировал на новость о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Фото: телеграм-канал Павла Бучневича

Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Напомним, в нынешнем сезоне Бучневич провёл 47 матчей в составе «Сент-Луиса», в которых отметился 39 (17+22) результативными действиями при показателе полезности «+10». Всего в НХЛ на его счету 377 (152+225) очков в 484 встречах с коэффициентом полезности «+60».