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Никита Кучеров показал худший результат в конкурсе передач на Матче звёзд НХЛ

В эти минуты в Торонто (Канада) проходит звёздный уикенд НХЛ-2024.

В конкурсе передач победу одержал Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), набравший 25 очков. Вторым стал Кейл Макар («Колорадо Эвеланш», 23), третьим — Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс», 21), четвёртым — Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс», 19), пятым — Вильям Нюландер («Торонто», 16).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров показал худший результат В конкурсе передач, набрав пять очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которых отметился 85 (32+53) результативными действиями при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, опережая Натана Маккиннона (84) из «Колорадо Эвеланш» и представителя «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (72).