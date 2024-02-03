Пыленков: весело играть с «Торпедо». Если сойдёмся в плей-офф, значит ещё сыграем серию

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков, ставший автором результативной передачи в овертайме, подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Было много моментов. Но вратари и оборона сыграли здорово, поэтому такой счёт. Будем работать над точностью. Где-то чуть-чуть не получается. Будем исправлять.

Силы в овертайме? Работаем с тренером по физподготовке. Индивидуально и всей командой. Так вышло, что я оказался на льду свежее всех и убежал. Усталости не было. Я знал, что делаю. Видел, что Джордан (Уил. — Прим. «Чемпионата») хорошо открылся.

Не устали ли играть с «Торпедо»? Да нет, с ними весело играть. Если сойдёмся в плей-офф, то значит ещё сыграем серию», — приводит слова Пыленкова пресс-служба московского «Динамо».