Илья Ковальчук: ничего особенного от «Автомобилиста» не ожидали

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук после победы над «Автомобилистом» (3:0) рассказал об игре красно-белых в последних матчах.

«Ничего особенного от «Автомобилиста» мы не ожидали. Нам нужно было разобраться со своей игрой. В последнее время у нас чуть-чуть мушка сбилась, поэтому нам есть над чем работать. Хорошо, что впереди у нас практически неделя без игр. Будет время на то, чтобы потренироваться и восстановиться. Будем готовиться к выезду, он обещает быть непростым», — цитирует Ковальчука «РБ Спорт».

Напомним, эта победа стала для «Спартака» рекордной 35-й в регулярках КХЛ.

Подопечные Алексея Жамнова набрали 78 очков после 60 встреч и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.