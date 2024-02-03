Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиадах, Холанд может сменить клуб. Главное к утру

НХЛ официально объявила об участии своих игроков в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда считают, что норвежец должен перейти в «Реал», ожидаемый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком отменён из-за травмы британца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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