Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиадах, Холанд может сменить клуб. Главное к утру
НХЛ официально объявила об участии своих игроков в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда считают, что норвежец должен перейти в «Реал», ожидаемый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком отменён из-за травмы британца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- НХЛ официально объявила об участии в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
- Представители Эрлинга Холанда выбрали для нападающего новый клуб.
- Тайсон Фьюри травмировался на спарринге, бой с Усиком сорван.
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