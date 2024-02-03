Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиадах, Холанд может сменить клуб. Главное к утру

Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиадах, Холанд может сменить клуб. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

НХЛ официально объявила об участии своих игроков в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, представители нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда считают, что норвежец должен перейти в «Реал», ожидаемый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком отменён из-за травмы британца. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. НХЛ официально объявила об участии в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
  2. Представители Эрлинга Холанда выбрали для нападающего новый клуб.
  3. Тайсон Фьюри травмировался на спарринге, бой с Усиком сорван.
  4. Коннор Макдэвид выиграл $ 1 млн, победив в конкурсах мастерства перед Матчем звёзд НХЛ.
  5. «Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив московскому «Динамо» в овертайме.
  6. Георгиев выиграл $ 100 тыс. в конкурсе «один на один». Он боролся против Макдэвида.
  7. Кучеров — о решении НХЛ по Олимпиаде: без России это не турнир лучших из лучших.
  8. Телохранитель Месси стал участником необычного инцидента, защищая Лионеля в Гонконге.
  9. Определились два участника 1/2 финала Кубка африканских наций.
  10. Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Линце, уверенно обыграв Элисе Мертенс.
  11. Тайсон Фьюри прокомментировал срыв боя с Усиком.
  12. Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Страсбург» в матче Лиги 1.
Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 3 февраля
Материалы по теме
15 топ-событий субботы: Александрова и Шнайдер в 1/2, Кубки Африки и Азии, Суперлига
15 топ-событий субботы: Александрова и Шнайдер в 1/2, Кубки Африки и Азии, Суперлига
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android