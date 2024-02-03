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«Привет, Андрей». «Сибирь» на арене поприветствовала своего бывшего тренера Мартемьянова

«Привет, Андрей». «Сибирь» на арене поприветствовала своего бывшего тренера Мартемьянова
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В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

По ходу первого периода на кубе новосибирской арены показали главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова под песню Ирины Аллегровой «Привет, Андрей». Напомним, специалист возглавлял «Сибирь» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

После победы над хабаровчанами «Сибирь» набрала 55 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре новосибирский клуб сыграет в Казани с местным «Ак Барсом». Встреча состоится в понедельник, 5 февраля, и начнётся в 19:00 мск.

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