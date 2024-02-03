Хоккейный агент оценил вероятность участия сборной России на Олимпиаде с игроками НХЛ

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался относительно перспектив участия сборной России на Олимпийских играх с игроками НХЛ.

«Очень рад новости от НХЛ, что игроки этой лиги смогут принять участие в ближайших двух Олимпийских играх. Как мы все знаем, одной из проблем предыдущего неучастия игроков были финансовые разногласия между НХЛ и ИИХФ. Рад, что все противоречия преодолены. Однако, как мы видим, участие сборной России в этих соревнованиях опять остаётся под вопросом, но коммерческую составляющую соревнований никто не отменит, и для участия российских спортсменов ИИХФ, наверное, станет выдвигать определённые условия. Какими они могут быть, — я даже предполагать не хочу.

В такой ситуации нашему хоккейному руководству необходимо действовать на опережение, предлагать нашим игрокам с пользой воспользоваться теми паузами в чемпионатах НХЛ, которые возникнут. Глубоко уверен, что несколько выставочных матчей наших энхаэловцев в России будут пользоваться огромным интересом, как между собой, так и с лидирующими клубами КХЛ. Формат можно предложить любой, но без внимания наших соотечественников из НХЛ в складывающейся ситуации оставлять нельзя», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.