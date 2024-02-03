Юрзинов-старший: лимит на легионеров сделал этот сезон КХЛ сезоном российской молодёжи

Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший высказался о влиянии лимита на легионеров на игру молодых хоккеистов в КХЛ.

«Нынешний лимит на легионеров сделал этот сезон КХЛ сезоном российской молодёжи. Нужно его сохранить на ближайшие годы — чтобы клубы могли спокойно выстраивать свою политику, не шарахаться из крайности в крайность.

Но, если уж очень хочется, лимит можно и преобразовать. Почему бы не отказаться, например, от иностранных голкиперов? В начале века, когда у нас ужесточили отношение к голкиперам-легионерам, российская вратарская школа сделала большой шаг вперёд», — сказал Юрзинов в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ранее стало известно, что за увеличение лимита до пяти легионеров проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять иностранных хоккеистов оптимальной для российских клубов КХЛ». Долгое время в КХЛ лимит на легионеров в лиге был установлен в количестве пяти иностранных хоккеистов. Текущий сезон-2023/2024 является первым, в котором действует лимит в три легионера.