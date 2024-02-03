«Он лидер в гонке бомбардиров, может делать, что хочет». Мэттьюс о Кучерове на Матче звёзд

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о выступлении российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в конкурсе мастерства на Матче звёзд НХЛ.

«Соревнования кажутся более конкурентными, чем в предыдущие годы? Да, это так, но, может быть, кроме выступления „Куча“ (смеётся). Это нормально. Когда ты лидируешь в гонке бомбардиров, тебе простительно. Ты можешь делать, что хочешь», — цитирует Мэттьюса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, зрителе на арене освистали Кучерова за его нежелание стараться в конкурсах на Матче звёзд.

Победителем конкурса мастерства Матча звёзд НХЛ — 2024 стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (25 очков), который заодно стал обладателем денежного приза размером $ 1 млн. Второе место занял Кейл Макар (20), топ-3 замкнул Остон Мэттьюс (18).