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Легенда «Нью-Джерси» назвал сильную сторону Кучерова, где с ним никто не сравнится

Легенда «Нью-Джерси» назвал сильную сторону Кучерова, где с ним никто не сравнится
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Легендарный экс-хоккеист «Нью-Джерси Дэвилз» Патрик Элиаш оценил игру российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и назвал его сильную сторону, где с ним никто не сравнится.

«Игра Кучерова очень профессиональна. Видение площадки — его лучшая сторона, здесь с ним никто не сравнится», — приводит слова Элиаша Sport.cz.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 49 матчах в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», в которых отметился 85 (32+53) результативными действиями при показателе полезности «+5». Он является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, опережая Натана Маккиннона (84) из «Колорадо Эвеланш» и представителя «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка (72).

Отметим, что на конкурсе мастерства перед Матчем звёзд, который завершился сегодня утром, Кучеров занял последнее место, набрав лишь 0,5 очка.

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