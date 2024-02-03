«Опустошение. Важно не играть вот так бездарно». Квартальнов — о поражении от «Северстали»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Северстали» (2:4) в матче, в котором его команда вела по ходу встречи со счётом 2:0.

«Мы сегодня не попали в скорость соперника. «Северсталь» нас сегодня перебегала, переиграла – всё делали быстрее нас. Знаете, такое опустошение. Стоит понять: мы действительно такие медленные или мы не хотели ничего делать.

Что сейчас главное для команды? Воевать. Бороться за плей-офф. Важны вот эти вещи. Важно не вот так вот бездарно играть. В скорости уступаешь, надо другими какими-то компонентами играть. Вот здесь нужно думать. А не так – 2:0 повели и закончили», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Напомним, после этой победы и поражения «Витязя» в параллельной встрече «Северсталь» стала седьмым участником плей-офф 2024 года.

Минчане с 57 очками после 58 сыгранных встреч занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют дома с «Адмиралом». Игра состоится 4 февраля и начнётся в 17:10 мск.