Бывший игрок СКА: ЦСКА играет медленно — не так, как в предыдущем сезоне

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев оценил игру армейских команд в дерби накануне.

«СКА сейчас побыстрее. ЦСКА, я вижу их матчи, медленно играет – не так, как в предыдущем сезоне. С чем это связано, не знаю: может, под нагрузками, может, к плей-офф готовятся. Тяжело судить. Но СКА быстрее и солиднее», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

СКА, одержав накануне победу над ЦСКА, набрал 81 очко после 58 матчей и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Следующим матчем подопечных Романа Ротенберга будет встреча с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Встреча состоится 4 февраля и начнётся в 14:30.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что СКА абсолютно заслуженно вышел на первое место в Западной конференции после победы над ЦСКА.