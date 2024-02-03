«Можно только надеяться на смелость людей». Быков о возможном допуске сборной России на ОИ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил вероятность участия сборной России на Олимпийских играх.

«Можно только надеяться на смелость и здравый ум людей, принимающих решение о допуске наших спортсменов к Олимпийским играм. Эволюция спорта во многом зависит от здоровой конкуренции лучших спортсменов мира. В случае, если некоторых из них искусственно лишают права состязаться, то от этого нет настоящих победителей и спорт будет стагнировать», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

Напомним, накануне НХЛ приняла решение об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.