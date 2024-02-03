Яруллин сломал клюшку и получил штраф за оскорбление судей в конце игры с «Ак Барсом»

30-летний российский защитник челябинского «Трактора» Альберт Яруллин эмоционально отреагировал на поражение от казанского «Ак Барса» (1:4), воспитанником которого он является, в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

На последних секундах игры Яруллин был наказан за задержку соперника. Оказавшись в штрафном боксе, он начал бить клюшкой по борту, а затем и вовсе сломал её. Арбитры расценили этот эпизод как неспортивное поведение, также в протоколе было отмечено оскорбление судей. За это он получил ещё две минуты штрафа.

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В нынешнем сезоне Яруллин принял участие в 55 матчах в составе «Трактора», отметившись 19 (5+14) результативными действиями при показателе полезности «+7».