Алексей Заварухин прокомментировал поражение «Трактора» в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказал мнение о поражении в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (1:4).

«Тяжело сейчас что-то анализировать. Хорошо начали первый период, было отличное движение и эмоции. Пропустили ненужный гол, но продолжили играть. Создали моменты, чтобы сравнять счёт. Второй период у нас немного скомканный был. Соперник поймал нас на моментах, которые мы не должны допускать. В третьем отрезке хотели отыграться, сделали большой объём работы. Жаль, что не забили», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте челябинского клуба.

Напомним, «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию. Подопечные Алексея Заварухина занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующем матче с нижегородским «Торпедо» (6 февраля) челябинцы начнут выездную серию.