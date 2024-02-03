Шипачёв сократил отставание от рекорда Мозякина в КХЛ до 13 очков

36-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв приближается к покорению рекорда КХЛ по количеству набранных очков.

В прошедшем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (4:1) Вадим отметился результативной передачей. Таким образом, на его счету стало 915 (288+627) результативных действий в 972 матчах. У рекордсмена в лице Сергея Мозякина – 928 (419+509) очков в 842 играх. Отставание сократилось до 13 очков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Шипачёв принял участие в 52 матчах в составе «Ак Барса», в которых набрал 41 (13+28) очко при показателе полезности «-1». До конца нынешнего регулярного чемпионата «Ак Барсу» осталось провести 10 матчей. Контракт Шипачёва с казанским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.