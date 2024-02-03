Грицюк поделился впечатлениями от игры в шахматы с гроссмейстером Карякиным

22-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Арсений Грицюк рассказал о впечатлениях после сеанса одновременной игры в шахматы с известным гроссмейстером Сергеем Карякиным.

«До этого я никогда не играл в шахматы и не знал, как ходят фигуры. Сейчас нам подарили книгу, почитаю, может, какие-то базовые навыки прихвачу.

Мне кажется, шахматы — это игра жизни, много фильмов посмотрел о них. Смотрел сериал «Ход королевы», он меня захватил. Наверное, шахматы — это та игра, в которой ты можешь просчитывать в жизни ходы наперёд, обдумывать свои решения, это может помочь тебе правильно думать. Это хорошо влияет именно на голову, на ход твоих мыслей, можешь думать наперёд быстрее, чем соперник», — приводит слова Грицюка ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Грицюк принял участие в 40 встречах в составе санкт-петербургского СКА, отметившись 34 (18+16) результативными действиями при показателе полезности «+13».