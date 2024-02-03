Гендиректор «Динамо» Мн рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных хоккеистов команды.

«Будем принимать решение вместе с тренерским штабом. Вполне возможно, что пригласим кого-то из игроков «Динамо-Шинника» и/или клубов Экстралиги. У нас хорошо работает клубная вертикаль. Тот же Даниил Липский перешёл из «Динамо-Шинника» и стал важным игроком главной команды. Также налажена эффективная и взаимовыгодная связь с командами Экстралиги». — приводит слова Каркоцкого Sport5.by.

Напомним, минское «Динамо», набрав 57 очков в 58 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче минчане примут на домашнем льду «Адмирал» (4 февраля).