Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» Мн рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами

Гендиректор «Динамо» Мн рассказал о ситуации с травмированными хоккеистами
Комментарии

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий прокомментировал ситуацию с большим количеством травмированных хоккеистов команды.

«Будем принимать решение вместе с тренерским штабом. Вполне возможно, что пригласим кого-то из игроков «Динамо-Шинника» и/или клубов Экстралиги. У нас хорошо работает клубная вертикаль. Тот же Даниил Липский перешёл из «Динамо-Шинника» и стал важным игроком главной команды. Также налажена эффективная и взаимовыгодная связь с командами Экстралиги». — приводит слова Каркоцкого Sport5.by.

Напомним, минское «Динамо», набрав 57 очков в 58 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В ближайшем матче минчане примут на домашнем льду «Адмирал» (4 февраля).

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Мн оценил шансы команды в случае попадания на СКА в Кубке Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android