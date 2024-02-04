Форвард «Рейнджерс» Трочек — о Кросби: он может играть и до 50-ти

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек, ставший победителем мини-турнира в рамках Матча звёзд НХЛ в команде Мэттьюса, поделился мыслями о капитане «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Если он захочет играть до 50-ти лет, я думаю, он сможет. Он всё делает правильно… Он полноценный игрок, он сделает всё, что вы от него пожелаете», — приводит слова Трочека пресс-служба „Питтсбурга“.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего Кросби 50 (27+23) очков в 46 матчах.

Кросби является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной Канады. Всю свою карьеру в НХЛ он провёл в «Питтсбурге», который выбрал его под общим первым номером на драфте-2005.