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«Он делает меня лучше». Кучеров — о гонке с Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров

«Он делает меня лучше». Кучеров — о гонке с Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров рассказал, что для него значит соперничество в гонке бомбардиров с капитаном «Колорадо» Натаном Маккинноном, и поделился ожиданиями от их очного противостояния в рамках матча с «Колорадо» в ночь на 16 февраля.

«Он делает меня лучше. Я просто стараюсь помочь своей команде, насколько могу. Всегда весело, когда ты играешь против лучшего игрока в мире и пытаешься быть на одном уровне с ним», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

На данный момент Кучеров возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ, набрав 85 (32+53) очков за 49 матчей. Маккиннон занимает второе место в списке бомбардиров сезона с 84 (31+53) очками в 49 матчах. Следующий матч «Тампа» проведёт с «Рейнджерс» 8 февраля.

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