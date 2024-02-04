Американский защитник «Ак Барса» рассказал, какой российский город ему запомнился

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал, какой российский город ему запомнился. Американский игрок обороны дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. Ранее Митчелл выступал в Словакии за «Микулаш».

«Смог ли адаптироваться к хоккею в России? Я чувствую, что здесь очень быстрый хоккей. По сравнению со Словакией это серьёзный прыжок. Я здесь провёл чуть более 20 игр, но не стал бы сравнивать с Северной Америкой. Это другой стиль.‎

Понравился ли какой-то из городов России? Все города в России, в которых я был, реально хороши. Пока что моё любимое место это Сочи. Но и остальные города прекрасны. Сочи – это российский Майами», — цитирует Митчелла «РБ Спорт».

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Миллер провёл за казанский клуб 22 матча, в которых забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.