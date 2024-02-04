Грицюк: если бы игроки НХЛ поехали в Пекин, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду

Нападающий СКА Арсений Грицюк заявил, что ему пошло на пользу отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине. В 2022 году российская сборная стала обладателями серебряных медалей, а Грицюк забил победный буллит в полуфинальном матче со сборной Швеции.

«Если бы поехали в Пекин игроки НХЛ, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду. Наверное, это плюс для меня, что они не поехали. Сейчас понимаю, что надо выходить на другой уровень, чтобы попасть на Олимпиаду именно с игроками НХЛ, и для каждого игрока это честь — выступить с лучшими хоккеистами мира», — цитирует Грицюка ТАСС.

Напомним, вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.