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Грицюк: если бы игроки НХЛ поехали в Пекин, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду

Грицюк: если бы игроки НХЛ поехали в Пекин, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду
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Нападающий СКА Арсений Грицюк заявил, что ему пошло на пользу отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине. В 2022 году российская сборная стала обладателями серебряных медалей, а Грицюк забил победный буллит в полуфинальном матче со сборной Швеции.

«Если бы поехали в Пекин игроки НХЛ, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду. Наверное, это плюс для меня, что они не поехали. Сейчас понимаю, что надо выходить на другой уровень, чтобы попасть на Олимпиаду именно с игроками НХЛ, и для каждого игрока это честь — выступить с лучшими хоккеистами мира», — цитирует Грицюка ТАСС.

Напомним, вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

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