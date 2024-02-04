А. Михайлов: тренерское искусство — из звёзд СКА создать команду

Ветеран СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Александр Михайлов оценил игру СКА в текущем сезоне. Специалист отметил преображение петербургской команды по ходу сезона и заявил, что для создания команды из звёздных игроков необходимо время.

«СКА изначально был нацелен на результат, идёт к нему. В начале сезона не все игроки смогли проявить себя в новой команде. Это нормальная история. Даже из звёзд надо уметь создать команду. В этом и заключается тренерское искусство — найти место игроку, заставить играть с самоотдачей, раскрыть потенциал.

Ребята в СКА играют профессионально, выкладываются на все 100, как бы ни шли дела. Время прошло, команда сложилась. Сила СКА в том, что судьбу матча может решить каждое звено — от первого до четвёртого. Когда все забивают, это самое лучшее», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».

После 58 матчей СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Петербургский клуб во второй половине сезона значительно улучшил свои результаты и нашёл игру, которая стабильно приносит команде победы.