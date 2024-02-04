СКА победил на выезде «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Уже к середине встречи подопечные Романа Ротенберга вели с преимуществом в четыре шайбы – отличились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.
Однако на заключительном игровом отрезкн хоккеисты «Салавата Юлаева» смогли переломить ход встречи. Через 41 секунду после второго перерыва Александр Шаров размочил счёт в матче. Через пять минут он оформил дубль, реализовав большинство, а затем экс-защитник СКА, ныне выступающий в составе уфимцев Динар Хафизуллин сократил отставание до минимума. Однако добиться большего хозяева не смогли, прервав девятиматчевую серию с набранными очками.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.
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