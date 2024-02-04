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СКА победил на выезде «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в четыре шайбы

СКА победил на выезде «Салават Юлаев», едва не упустив преимущество в четыре шайбы
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Уже к середине встречи подопечные Романа Ротенберга вели с преимуществом в четыре шайбы – отличились Валентин Зыков, Василий Глотов, Сергей Толчинский и Михаил Воробьёв.

Однако на заключительном игровом отрезкн хоккеисты «Салавата Юлаева» смогли переломить ход встречи. Через 41 секунду после второго перерыва Александр Шаров размочил счёт в матче. Через пять минут он оформил дубль, реализовав большинство, а затем экс-защитник СКА, ныне выступающий в составе уфимцев Динар Хафизуллин сократил отставание до минимума. Однако добиться большего хозяева не смогли, прервав девятиматчевую серию с набранными очками.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

СКА, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (79) располагается на третьей строчке на Востоке.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 05:16 (5x4)     0:2 Глотов (Грицюк, Хайруллин) – 16:33 (5x4)     0:3 Толчинский (Никишин, Бардаков) – 31:24 (5x5)     0:4 Воробьёв (Нугманов, Толчинский) – 33:41 (5x5)     1:4 Шаров (Ливо, Хмелевски) – 40:41 (5x5)     2:4 Шаров (Мелош, Шмелёв) – 45:28 (5x4)     3:4 Хафизуллин (Шмелёв, Шаров) – 51:47 (5x5)    
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