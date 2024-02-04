RMNB: поезд Овечкина останавливается. Прямо сейчас это «убивает» «Вашингтон»

Автор популярного портала Russian Machine Never Breaks Петер Хассетт выразил мнение о выступлении 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Оценивать историю с Овечкиным всегда сложно. Безусловно, это — самый важный игрок в истории франшизы, и любой контракт, который он подписывает, автоматически является победой с точки зрения бизнеса. Но с темпом менее 20 шайб за сезон в 38-летнем возрасте Овечкина наводит на мысль, что он упёрся в свой потолок.

Я в этом не так уверен. В то время как у Овечкина наблюдается умеренное снижение результативности бросков, ходят слухи, что он борется с травмой, его неудача в сезоне, похоже, в основном вызвана плохим завершением. Меня это утешает, когда я представляю его будущее, даже если в настоящем времени оно разрушительно для команды.

Брайан Маклеллан (генеральный менеджер «Вашингтона». – Прим. «Чемпионата») знает, что поезд Овечкина останавливается, и отсутствие результата убивает их прямо сейчас, но я не думаю, что долгосрочная ситуация настолько ужасна», — считает Хассетт.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-17».