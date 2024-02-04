«Много моментов создаём, а забить не можем». Рябыкин – после поражения от «Куньлуня»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (2:4).

«Хорошая игра, владели преимуществом, создали очень много моментов, но реализация нас сегодня чуть-чуть подвела. И не только сегодня. Если посмотреть последние четыре матча, вроде играем в одной зоне, много моментов создаём, а забить никак не можем. С чем связано появление в воротах Даниила Чечелева? Руководство поставило задачу проверить как можно больше ребят из ближайшего резерва. На следующую игру у нас планируется Иван Детков, возможно, посмотрим Даниила Малоросиянова», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Куньлунь», набрав 48 очков в 61 матче, занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (43) – на последней, 11-й, строчке.