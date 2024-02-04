«Необязательное поражение». Болякин – о матче «Барыса» с «Амуром»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (2:3 ОТ).

«Необязательное поражение. В овертайме неправильно сыграли, такие вещи недопустимы, нужно было сыграть терпеливо. А так парни стараются, трудятся, воюют. У некоторых игроков ещё не хватает мастерства стабильно играть на этом уровне. В третьем периоде некоторые игроки, ещё не адаптировавшиеся к этой лиге, совершали необоснованные ошибки. Объясняли, как соперник будет играть. В первом периоде хорошо играли, доминировали, а потом пошли необязательные ошибки и необязательные голы. У нас не от хорошей жизни меняются сочетания. Мы не можем стабилизировать состав.

Муратов только вышел, опять на травме. Савицкий сегодня не доиграл, в третьем периоде его не было, пришлось перестраивать игру. В идеале нужны стабильные звенья, которые будут приносить победы и показывать игру, которую от них требуют. А вот эти сочетания неожиданные, они негативно влияют на результат.

Перед Новым годом, после него мы показывали сбалансированную игру. Но потом пошла череда травм, видите у нас сколько игроков потеряно. Кадровый дефицит сказывается на результате. Да, нацеливаем Старченко, чтобы больше бросал. Многовато академии у нас в большинстве. Мы его попросили бросать — бросил, потом решил отдать на пустые ворота. Игра показала, что это неэффективно. Сделаем выводы, поправки», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, что «Амур», набрав 58 очков в 59 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова отстают на одно очко от нижнекамского «Нефтехимика» (59), который завтра, 5 февраля, сыграет на выезде с «Ладой». «Барыс» (45) – на последней, 12-й, строчке Востока.